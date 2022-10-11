Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü görev tanımı nedir, Asfalt Üretim Tesisi Operatörü ne iş yapar, Asfalt Üretim Tesisi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asfalt Üretim Tesisi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Tanımı;

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Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Maaşları

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Asfalt Üretim Tesisi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asfalt Üretim Tesisi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.30

Meslek Adı :

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, asfalt üretim tesisindeki sistemleri kullanarak, daha önce tespit edilmiş olan karışım tasarımına uygun asfalt üreten, üretim sürecini kontrol eden, üretim tesisinin genel kontrollerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli ki?idir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak e) Agrega stoklarını kontrol etmek

f) Bitümlü bağlayıcı ikmalini yapmak ve tanklardaki bitümlü bağlayıcıyı kontrol etmek

g) Karışımda ilave filler ve/veya katkı kullanılması halinde bu malzemelerin ikmalini ve depolanmasını sağlamak

h) Yakıt ikmalinin yapılmasını sağlamak

i) Hazırlanacak asfalt karışımının tasarımına göre üretim tesisini ayarlamak

j) Yapacağı işi organize ederken diğer operatörler ve ilgili personel ile koordineli çalışmak

k) İrsaliye işlemlerini kontrol etmek

l) Sarf malzemesi ve yedek parça talep etmek

m) Üretim tesisinin genel kontrolünü yapmak

n) Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinin işe başlamadan önce kontrolünü yapmak

o) Üretim tesisinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

p) Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak veya yapılmasını sağlamak

q) Bakım ve arıza kayıtlarını tutmak

r) Asfalt üretimi işlemlerini yürütmek

s) Asfalt üretimini yapmak

t) Üretim sonrası işlemleri yürütmek

u) İş bitiminde üretim tesisini durdurmak

v) Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisini kapatmak

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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