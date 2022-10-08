Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) görev tanımı nedir, Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) ne iş yapar, Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) Tanımı;

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Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşları

Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.04

Meslek Adı :

Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Renkli basmaları ve boyalı kumaşları asit buharından geçirerek, renklerini değiştiren veya koyulaştıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asit Buharı Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirip veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

b) İlgili ventilleri açıp ve makineye buhar göndererek ısıyı belirli dereceye çıkartmak,

c) Kullanacağı asiti buhar deposuna döküp, makineyi çalıştırmak,

d) Makinenin çalışmasını ve kumaşın makine içersindeki asit buharından geçişini izlemek,

e) Buhardan geçerek rengi değişen kumaşı sık sık kontrol etmek,

f) Kontrol neticesine göre işlemi uzatıp veya durdurmak,

g) Kumaşı makineden çıkartıp makineyi temizlemek,

h) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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