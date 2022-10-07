Asitleme İşçisi (Daldırma İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asitleme İşçisi (Daldırma İle) görev tanımı nedir, Asitleme İşçisi (Daldırma İle) ne iş yapar, Asitleme İşçisi (Daldırma İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asitleme İşçisi (Daldırma İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asitleme İşçisi (Daldırma İle) Tanımı;

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Asitleme İşçisi (Daldırma İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Asitleme İşçisi (Daldırma İle) Maaşları

Asitleme İşçisi (Daldırma İle) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Asitleme İşçisi (Daldırma İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asitleme İşçisi (Daldırma İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.02

Meslek Adı :

Asitleme İşçisi (Daldırma İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları banyolarda asitleyip muamele ederek temizleyen ve parlatan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asitleme İşçisi (Daldırma ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tuzruhu banyo kazanına belirli miktarda tuzruhu ve su koyarak tuzruhu eriyiğini hazırlar,

b) Asit banyolarını hazırlamak üzere nitrik asit banyo kazanını da kromik asit banyo kazanına kromik asit ve su ile doldurmak,

c) Temizlenecek ve parlatılacak metal parçaları asit sepetine doldurup veya çengellerle asarak asit banyosuna batırmak,

d) Belirli bir süre sonra tuzruhu banyosundan çıkardığı parçaları su ile yıkamak,

e) Temizlenen parçaları sepet içinde önce nitrik asit banyosuna daha sonra kromik asit banyosuna daldırıp çıkartarak parlatılmalarını sağlamak,

f) Asit banyolarından çıkan parçaları su ile yıkayıp kurutmak,

g) Gerekirse banyo içindeki suyu ısıtabilir.

h) İş bitimlerinde banyoların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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