Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) Maaşları

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.35

Meslek Adı :

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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