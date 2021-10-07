Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, Asortici ve İş İlanları

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) görev tanımı nedir, Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) ne iş yapar, Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; deri/kürk hazır giyim alanlarında iş organizasyonu yapan ve deri/kürklerin özelliklerine uygun asortilerini yapan, asorti yapılmış deri/kürklerin uygunluk kontrol işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşları

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.380 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Ne İş Yapar?

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Deri/kürkleri elde edildiği hayvan türüne göre asorti yapmak,

d) Deri cinsine göre asorti yapmak,

e) Kürk cinsine göre asorti yapmak,

f) Deri/kürkleri model uyumuna göre asorti yapmak,

g) Hatalı deri ve kürklere yönelik işlem yapmak,

h) Asorti kontrolü yapmak,

i) Malzemenin modele uygunluğunu kontrol etmek,

j) Asorti yapılan malzemenin birbirine uygunluğunu kontrol etmek,

k) Asorti yaptığı deri/kürk parçalarını ilgili birime teslim etmek,

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) mesleğinin meslek kodu 7318.65 olarak belirlenmiştir



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