At Arabası Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

At Arabası Sürücüsü görev tanımı nedir, At Arabası Sürücüsü ne iş yapar, At Arabası Sürücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? At Arabası Sürücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

At Arabası Sürücüsü Tanımı;

__

At Arabası Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 At Arabası Sürücüsü Maaşları

At Arabası Sürücüsü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük At Arabası Sürücüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR At Arabası Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9332.06

Meslek Adı :

At Arabası Sürücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hayvanlar Tarafından Çekilen Taşıtların Ve Makinelerin Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

At Arabası Sürücüsü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?