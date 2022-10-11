Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Tanımı;

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Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi Maaşları

Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9612.08

Meslek Adı :

Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, atık akümülatörler için geri kazanım öncesi hazırlık, kırma-ayırma, ergitme, rafinasyon işlemleri ile mesleki gelişim çalışmalarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş süreçlerinde İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu ve kalite ile ilgili süreçleri yürütmek,

c) Geri kazanım öncesi hazırlık yapmak,

ç) Kırma-ayırma yapmak,

d) Kurşun ergitmesi yapmak,

e) Kurşun rafinasyonu yapmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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