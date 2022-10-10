Atık Isı Kazanı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Isı Kazanı Operatörü görev tanımı nedir, Atık Isı Kazanı Operatörü ne iş yapar, Atık Isı Kazanı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atık Isı Kazanı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık Isı Kazanı Operatörü Tanımı;

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Atık Isı Kazanı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Isı Kazanı Operatörü Maaşları

Atık Isı Kazanı Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Atık Isı Kazanı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Isı Kazanı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.01

Meslek Adı :

Atık Isı Kazanı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fırında bakırı eritmek amacıyla belirli bir sıcaklıktaki atık gazı kazana alarak buhar üretimi sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Isı Kazanı Operatörü;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırından çıkan yüksek sıcaklıktaki gazın ısısını alarak buhar elde etmek,

b) Gaz içerisinde bulunan katı partikül ve tozları hava yardımıyla temizlemek,

c) Gaz içerisinde bulunan katı partikül ve tozları, kazana yapışan birikintileri demir çubukla vurarak temizlemek,

d)Üretilen buhar tribün ve ısıtma sistemlerinde kullanılan otomatik vanalara işletme içerisinde panolardan bakarak sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

d) Kazan suyunun PH?ının yükseltilmesi için işletmede bulunan ve içerisinde kimyasallar olan dozajlama pompaları sayesinde bu kimyasalları kazan suyuna aktarmak,

e)Bu kimyasallar sayesinde kazan suyunun kalitesini sağlamak,

f)Atık ısı kazanında bazı kısımlarda doğalgaz kaçağı olup olmadığına bakmak,

g) Atık ısı kazanında bazı kısımlarda buhar kaçağı olup olmadığına bakmak,

h) Atık ısı kazanında bazı kısımlarda hava kaçağı olup olmadığını rutin kontrollerle gözlemleyerek ya da ses dinleyerek kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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