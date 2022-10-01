Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü görev tanımı nedir, Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü ne iş yapar, Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü Tanımı;

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Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü Maaşları

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.38

Meslek Adı :

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, atıksu ve yağmur suyu hatlarında biriken atıkları kanal temizleme aracı ve ekipmanlarını kullanarak temizleyen, tıkanıklıkları açan, hattın içerisinde bulunan birikmiş teressübatı ortamdan uzaklaştıran, yapılan işin günlük raporlarını hazırlayan, çözüm öneri ve metotları sunan ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Atıksu hattında By-Pass işlemlerini gerçekleştirmek,

c) Atıksu ve yağmur suyu hatlarını ve tıkalı hatları temizlemek,

ç) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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