Atık Yakma Ön İşlem Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Atık Yakma Ön İşlem Elemanı görev tanımı nedir, Atık Yakma Ön İşlem Elemanı ne iş yapar, Atık Yakma Ön İşlem Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atık Yakma Ön İşlem Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık Yakma Ön İşlem Elemanı Tanımı;

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Atık Yakma Ön İşlem Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Atık Yakma Ön İşlem Elemanı Maaşları

Atık Yakma Ön İşlem Elemanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Atık Yakma Ön İşlem Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık Yakma Ön İşlem Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.15

Meslek Adı :

Atık Yakma Ön İşlem Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, atıkların yakma ve beraber yakma tesislerinde yakılmasına uygun hale getirmek için hazırlık işlemlerini yapan, sınıflandırma, parçalama/bölme, karıştırma, ambalajlama ve etiketleme işlemlerini gerçekleştiren, yürüttüğü faaliyetlerde kullanılan makine, ekipman ve aletlerin bakım ve temizliklerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atık Yakma Ön İşlem Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ön hazırlıkları gerçekleştirme,

b) Ön işlem operasyonunu gerçekleştirmek

c) Ön işlemde kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve kontrolünü yapmak,

ç) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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