Atıksu Pompa Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Atıksu Pompa Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Atıksu Pompa Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Atıksu Pompa Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Atıksu Pompa Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Atıksu Pompa Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Atıksu Pompa Operatörü Maaşları

Atıksu Pompa Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Atıksu Pompa Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atıksu Pompa Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.10

Meslek Adı :

Atıksu Pompa Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Atıksu Pompa Operatörü, Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde oluşabilen kirlenmiş, foseptik içeren, katı madde ve kısa lifli partiküller, yer altı ve foseptik sularının transferi için atıksu pompası ve pompa gruplarının montaj, çalıştırma, bakım ve kontrol işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Atıksu Pompa Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Atıksu pompasının montajını yapmak için sert zemini bulmak, şase montajı yapmak ve pompa ile motor arasında kaplin ayarı yapmak,

b) Emme borusunu kripinaya bağlamak ve su havuzuna indirmek ve pompaya bağlamak,

c) Pompa çıkış tarafına check - valf, check - valf çıkışına vana bağlamak ve boru hattı döşemek,

d) Salmastraları takmak, pompa yataklarını ve başlık milini yağlamak,

e) Pompayı kuyuya indirmek, g) Pompa üzerine ara mili ve kolon borusunu bağlamak, mil ve yatak tutucuları takmak,

h) Pompayı bir boy indirmek ve pompanın kilitlerini ayarlamak,

i) Pompayı çalıştırmak için pompa yataklarını, şalterini, yağını, suyunu ve yakıtını kontrol etmek,

j) Motoru çalıştırmak ve pompaya yol vermek,

k) Pompanın suyu alıp almadığını, manometreyi, hat basıncını, pompanın debisini ve isale hattını kontrol etmek,

l) İş bitiminde pompayı kapatmak,

m) Pompanın periyodik bakım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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