Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

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Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01:30 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktaş mevkiinde mısır tarlasını domuzlardan korumak için bölgeye giden Abdülhamid Koçak, motosikletten indiği esnada ruhsatlı av tüfeğinin patlaması sonucunda ağır yaralandı. Olay sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ava giderken avlandı! Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurdu!

Yaralanan Abdülhamid Koçak yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerin ardından ise Antalya'ya sevk edilen Bucaklı genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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KAYNAK: İHA

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