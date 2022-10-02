Avize İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Avize İmalatçısı görev tanımı nedir, Avize İmalatçısı ne iş yapar, Avize İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Avize İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Avize İmalatçısı Tanımı;

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Avize İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Avize İmalatçısı Maaşları

Avize İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Avize İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Avize İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.29

Meslek Adı :

Avize İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Avize, abajur vb. aksesuarları, cam, metal, ahşap parçalarını birleştirerek yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Avize İmalatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

m) Avizenin gövdesine metal tijleri takmak,

n) Tijler vasıtasıyla avize kollarını gövdeye monte etmek,

o) Gövde içi elektrik tesisatını çekmek,

p) Gövdenin elektrik koblosu ile kolların kablolarını birleştirmek,

q) Gövde aksesuarlarını (cam, kristal, ahşap, metal parçalar) takmak,

r) Kol camlarını takmak, s) Gövde üst bağlantılarını monte etmek,

t) Avize ampul takmak ve çalışmasını denemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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