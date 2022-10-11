Ayakkabı Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı Boyacısı görev tanımı nedir, Ayakkabı Boyacısı ne iş yapar, Ayakkabı Boyacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı Boyacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı Boyacısı Tanımı;

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Ayakkabı Boyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı Boyacısı Maaşları

Ayakkabı Boyacısı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Ayakkabı Boyacısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı Boyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9510.02

Meslek Adı :

Ayakkabı Boyacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lostra salonu, cadde ve sokaklar gibi halka açık yerlerde ayakkabı boyama, parlatma ve temizleme işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı Boyacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayakkabı temizleme, parlatma ve boyama için gerekli olan malzemeleri temin etmek,

b) Müşterilere istemeleri halinde yapılacak temizleme, cilalama, boyama işlemlerinin ücretleri hakkında bilgi vermek,

c) Müşterilere ait ayakkabıları isteğe göre terlik vererek almak veye ayakkabı ayakta iken işlemleri yapmak,

d) Müşterinin isteğine göre ayakkabıyı sadece silmek, kirini, tozunu almak ve/veya cilalamak, parlatmak,

e) Boyanacak ayakkabının boyamadan önce tozunu ve kirini temizlemek,

f) Ayakkabının üstüne, ayakkabının rengindeki ayakkabı boyasını süngerle sürmek,

g) İstenildiğinde ayakkabının eski rengini değiştirerek başka bir renkle boyamak,

h) Gerektiğinde kullanılacak rengi elde etmek için boyaları karıştırmak,

i) Boyayı ayakkabının her tarafını kapatacak şekilde ve gerekirse iki kat sürmek, boya kuruyunca ayakkabıyı fırçalamak,

j) Boyanın üstüne ayakkabı cilası sürmek, fırça ve bez yardımı ile ayakkabıyı parlatmak,

k) Yapılan, temizleme, cilalama, boyama işleminin ücretini almak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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