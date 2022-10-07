Ayakkabı Finisajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı Finisajcısı görev tanımı nedir, Ayakkabı Finisajcısı ne iş yapar, Ayakkabı Finisajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı Finisajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı Finisajcısı Tanımı;

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Ayakkabı Finisajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı Finisajcısı Maaşları

Ayakkabı Finisajcısı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Ayakkabı Finisajcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı Finisajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.32

Meslek Adı :

Ayakkabı Finisajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabının kullanıcılara sunulmadan önce, imalat aşamaları esnasında oluşabilecek kusurların kapatılması ve ayakkabıya daha iyi bir görünüm vermek için bütün temel işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı Finisajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Renk değiştirme öncesi yüzey temizliği yapmak,

b) Ayakkabı sayasının renğini değiştirmek,

c) Açma yapabileceksiniz.

d) Deri cins ve özelliklerine uygun yüzey işlemlerini yapmak,

e) Uygun yöntemleri kullanarak su geçirmezlik özelliği kazandırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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