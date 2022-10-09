Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) görev tanımı nedir, Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) ne iş yapar, Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) Tanımı;

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Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) Maaşları

Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.02

Meslek Adı :

Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, tabi ve yapay deriler ile tekstil veya benzeri ürünlerden belli bir stampa üzerine kesilen ayakkabının üst parçalarını hazırlama, regola ve dikiş işlemlerini yaparak saya haline getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Saya parçalarını türüne göre ayırmak,

b) Makineyi traşa hazırlamak,

c) Yakma, alt (binme), kıvırma, dikip dönme, yaka ve tulum kıyılık traşı yapmak,

d) Boya ve yakma yapmak,

e) Kıvırma yapmak,

f) Plise yapmak,

g) Tırtır yapmak,

h) Zımba yapmak,

i) Ayna ve maskaret, flato, arka ve dili yapıştırmak,

j) Yaka, tulum ve gizli kıyılık çevirmek,

k) Gamba ve yüz astarını üste atmak,

l) Toka ve aksesuvarları takmak,

m) Ara işi yapmak (fazlalıkları kesmek),

n) Gambaları çatmak ,

o) Saraç dikişi yapmak,

p) Ayna ve maskaret, yaka ve tulum kıyılık, biye dikmek,

q) Astar çatmak,

r) Yüz dil dikişini, flatoyu, gamba ağız dikişini dikmek,

s) Sayanın kontrolünü yapmak,

t) Makine ve ekipmanın bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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