Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü Maaşları

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.06

Meslek Adı :

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Termo (plastik) ve poliüretan (kauçuk) ayakkabı tabanları, enjeksiyon makinesini kullanarak imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı Taban Basma İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taban basma enjeksiyon makinesini çalıştırmak,

b) Üretimi yapılacak ayakkabı tabanının numarasına ait kalıpları makineye takmak,

c) Termo taban hammaddesi yarı mamul granülü makinenin haznesine dökmek,

d) Makinede otomatik olarak işlenen tabanları numarasına göre çalışma tezgahına yerleştirmek,

e) İmalatı tamamlanan tabanları yüzey boyalarının yapılması için boyama bölümüne aktarmak,

f) Makinenin temizlik ve bakımını yapmak, basit arızalarını gidermek,

g) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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