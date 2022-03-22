Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri görev tanımı nedir, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri ne iş yapar, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri Tanımı;

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Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri Maaşları

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

3122.05

Meslek Adı :

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ayakkabı yapım sektöründe, teknolojik gelişmelere ve modaya uygun olarak, ayakkabının modelini çizen, kalıplarını hazırlayan, siparişe göre model yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarımı yapılacak ayakkabının maliyetini hesaplamak,

b) Değişik yaş ve cinsiyetteki kişiler için modayı da takip ederek uygun model geliştirmek,

c) Sağ ve sol ayak ölçülerine göre uygun kalıplar hazırlamak,

d) Tasarımı gerçekleştirilecek ayakkabılarda yaratıcılık kabiliyetini de kullanarak farklı modeller ortaya koymak,

e) Tasarımı yapılan ürünü tekrardan kontrol ederek seri üretim veya seri kesime iletmek, gerekirse örnek modeli hazır hale getirerek uygun bulunursa seri üretime geçmek,

f) Üretim sırasında işin kalitesini kontrol etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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