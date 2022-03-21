Ayakkabı Üretimi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı Üretimi Teknisyeni görev tanımı nedir, Ayakkabı Üretimi Teknisyeni ne iş yapar, Ayakkabı Üretimi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı Üretimi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı Üretimi Teknisyeni Tanımı;

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Ayakkabı Üretimi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı Üretimi Teknisyeni Maaşları

Ayakkabı Üretimi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayakkabı Üretimi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı Üretimi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.03

Meslek Adı :

Ayakkabı Üretimi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Teknolojik gelişmeleri takip ederek doğal deri, suni deri, kadife, keten vb. malzemelerden ayakkabı kalıplarına uygun ayakkabı üreten, yeni ayakkabı modelleri tasarlayan ve hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı Üretimi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Değişik yaş ve cinsiyetteki kişiler için uygun bulduğu model için kalıp çıkarmak,

b) Üretilecek ayakkabı için kullanmayı düşündüğü malzemeye uygun deri, keten, kadife vb. seçmek,

c) Kullanılacak malzemeyi ve astarını kalıba uygun bir şekilde kesmek,

d) Malzemeyi ve astarı birbirine dikmek,

e) Sayayı kalıba monte etmek, dikiş kanalı açmak, ökçeleri yapmak, takmak,

f) Gerekli boya işinden sonra ayakkabıyı kalıptan çıkararak bağ ve tokasını takmak,

g) Üretim sırasındaki işin kalitesini denetlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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