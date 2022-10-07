Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi görev tanımı nedir, Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi ne iş yapar, Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi Tanımı;

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Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi Maaşları

Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.05

Meslek Adı :

Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deriden yapılmış ayakkabıları ve saraciye ürünlerini tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı ve saraciye tamircisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eskimiş taban köselelerini ve ökçelerini sökerek gereken yerlerde yüzleri temizlemek,

b) Yeni parçalar seçmek veya kesmek,

c) Köseleye yapıştırıcı madde sürerek tabana geçireceği köselenin kenarlarında gazuma kanalı açılmış değilse bunu bizzat açmak,

d) Yeni taban köselesini yerine takarak çivilerle, el veya makine dikişi ile tespit etmek,

e) Ökçeleri yapıp takarak ayakkabının yüzüne gerekirse deriden yamalar tatbik etmek,

f) Yeni yüzleri düzelterek boyamak ve parlatmak,

g) Yalnız yarım pençe ve ökçe işi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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