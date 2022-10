Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri görev tanımı nedir, Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri ne iş yapar, Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri Tanımı;

Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri Maaşları

Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.07

Meslek Adı :

Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayıklama bandı işçisi - et ve balık ürünleri; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

