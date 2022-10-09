Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) görev tanımı nedir, Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) ne iş yapar, Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) Tanımı;

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Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) Maaşları

Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.02

Meslek Adı :

Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konserve, salamura, reçel veya şurup imalinde kullanılacak büyük miktarlarda sebze ve meyveleri kabuklarından ayıran çeşitli makineleri çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinelerdeki gerekli ayarları yaparak, ayıklanacak sebze ve meyveleri makinenin haznesine koyarak, makineyi çalıştırmak,

b) Sebze veya meyvelerin ayıklanmasına nezaret etmek,

c) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

d) Belirli bir tip makine üzerinde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırtedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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