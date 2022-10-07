Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden görev tanımı nedir, Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden ne iş yapar, Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden Tanımı;

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Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden Maaşları

Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.01

Meslek Adı :

Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kömürü, taş ve kayalardan özgül ağırlıklarına göre ayıran bir ayırıcı cihazı (Konik) çalıştıran ve işleme nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayırıcı Cihaz Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Konveyörü harekete geçirerek karışık halde bulunan kömür, taş ve kayaları, üst kısmından cihazın içine dökülmesini sağlamak,

b) Özgül ağırlığı daha hafif olan kömürü diğer maddelerden ayırmak için su vanasını açarak alttan yukarı doğru basınçlı su vermek,

c) Taş ve kayalar cihazın altındaki depoya düşerken üstte kalan kömürü su kanalları yoluyla cihazın dışına almak,

d) Ayırıcının alttaki kapağını açarak taş ve kayaları boşaltmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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