Baca Montaj Personeli Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Baca Montaj Personeli görev tanımı nedir, Baca Montaj Personeli ne iş yapar, Baca Montaj Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baca Montaj Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baca Montaj Personeli Tanımı;

Baca keşfi, baca montaj ön hazırlığı, dikey ve yatay montaj işlemlerini yapan, montajı yapılmış bacayı devreye alan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Baca Montaj Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Baca Montaj Personeli Maaşları

Baca Montaj Personeli maaşı ortalama aylık 4.300- TL’dir. En düşük Baca Montaj Personeli maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baca Montaj Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Baca Montaj Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Baca Montaj Personeli Ne İş Yapar?

Baca Montaj Personeli, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

b) Çevre güvenlik önlemlerini almak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Baca Keşfini Yapmak amacıyla baca projesi için verileri toplamak, baca projesini okumak,

f) Projeye uygun seçilmiş baca elemanlarını kontrol etmek,

g) Malzemeleri montaja uygun hale getirmek,

h) Montaj mahallini baca özelliğine uygun hale getirmek,

i) Dikey montajı yapmak,

j) Kapalı ?aft içinden bacayı geçirmek,

k) Sistem bacayı kurmak,

l) Yatay montajı yapmak,

m) Yakıcı cihazla baca giriş borusunun arasındaki duman kanalı montajını yapmak,

n) Ölçüm deliği bırakmak,

o) Yoğuşma suyu tahliyesi sistemini kurmak,

p) Baca aksesuarlarının montajını yapmak,

q) Seramik baca montajı yapmak,

r) Plastik bacaları montaja hazırlamak,

s) Metal bacaları montaja hazırlamak,

t) Montajı yapılmış bacayı devreye almak,

u) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Baca Montaj Personeli Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Baca Montaj Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Baca Montaj Personeli mesleğinin meslek kodu 7119.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Baca Montaj Personeli maaşlarına ek sizlerde Baca Montaj Personeli mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?