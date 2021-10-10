Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) görev tanımı nedir, Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) ne iş yapar, Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Tanımı;

Konaklama işletmelerinde misafiri karşılama, eşyalarını taşıma, odasına yerleştirme, konuk hizmetlerine yardımcı olma ve uğurlama ile ilgili işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Maaşları

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) maaşı ortalama aylık 3.000- TL’dir. En düşük Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Ne İş Yapar?

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Gelecek ve gidecek grupların listesini almak, bagaj etiketlerini hazırlamak,

b) Bagaj odasının düzen ve temizliğini kontrol etmek,

c) Ön büro ile ilgili yazışmaların, idari posta ve gazetelerin dağıtımını yapmak,

d) Konukları karşılamak ,

e) Konuklara otel ve oda hakkında bilgilendirmek,

f) Konukları odasına yerleştirmek,

g) Konuklar hakkında resepsiyonisti bilgilendirmek,

h) Konukların isteklerini otel içinden veya dışından temin ederek konuk hizmetlerini yürütmek,

i) Konuk mesajlarını iletmek,

j) Konuklara, ulaşım, eğlence yerleri, tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi vermek,

k) Konuk şikayetlerini görevlilere iletmek,

l) Konukların gidiş işlemlerini yürütmek,

m) Ayrılacak konukların eşyalarını almak, grup bagajlarını toplamak,

n) Emanet defteri kaydı tutmak,

o) Konuğu yolcu etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) mesleğinin meslek kodu 9621.04 olarak belirlenmiştir



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