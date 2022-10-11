Bağcı - taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağcı - taşocağı görev tanımı nedir, Bağcı - taşocağı ne iş yapar, Bağcı - taşocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağcı - taşocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Bağcı - taşocağı Tanımı;
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Bağcı - taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağcı - taşocağı Maaşları
Bağcı - taşocağı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Bağcı - taşocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağcı - taşocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9311.12
Meslek Adı :
Bağcı - taşocağı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Bağcı - taşocağı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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