Bakır İşleme ve Süslemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bakır İşleme ve Süslemecisi görev tanımı nedir, Bakır İşleme ve Süslemecisi ne iş yapar, Bakır İşleme ve Süslemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bakır İşleme ve Süslemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bakır İşleme ve Süslemecisi Tanımı;

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Bakır İşleme ve Süslemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bakır İşleme ve Süslemecisi Maaşları

Bakır İşleme ve Süslemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bakır İşleme ve Süslemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bakır İşleme ve Süslemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.19

Meslek Adı :

Bakır İşleme ve Süslemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bakır levha, eşya, küçük-büyük objeler üzerine özgün modeller işleme ve süsleme becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bakır İşleme ve Süslemecisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

b) Geometrik çizimler yapmak,

c) Görünüş Çıkarmak,

d) El teklisi kalemleriyle uygulamalar yapmak,

e) Makinede işleme yapmak,

f) Gümüşleme ve vernik uygulamak, vb. görev ve işlemleri yürütmek

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