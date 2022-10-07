Balata İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Balata İmal İşçisi görev tanımı nedir, Balata İmal İşçisi ne iş yapar, Balata İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balata İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balata İmal İşçisi Tanımı;

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Balata İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Balata İmal İşçisi Maaşları

Balata İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Balata İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balata İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.31

Meslek Adı :

Balata İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fren balatası imalindeki çeşitli işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Balata İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fren balatası imalinde hammaddeyi pişirmek,

b) Pişirilen hammaddeyi sıcak ve soğuk preslerde şekillendirmek (kalıplamak),

c) Preslenen balataları istenilen ölçüde kesmek,

d) Kesilen balatalar üzerine matkapla istenilen ölçülerde delik açmak,

e) İmalattan çıkan balatalar üzerindeki kaba ve çapaklı kısımları taşlama tezgahında taşlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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