Balık Temizleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Balık Temizleme İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Balık Temizleme İşçisi görev tanımı nedir, Balık Temizleme İşçisi ne iş yapar, Balık Temizleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balık Temizleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balık Temizleme İşçisi Tanımı;

Balık ve denizden çıkan diğer gıda maddelerini satışa, pişirilmeye veya konserve yapılmaya hazırlayan kişidir.

Balık Temizleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Balık Temizleme İşçisi Maaşları

Balık Temizleme İşçisi maaşı ortalama aylık 3.230 - TL’dir. En düşük Balık Temizleme İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balık Temizleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Balık Temizleme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Balık Temizleme İşçisi Ne İş Yapar?

Balık Temizleme ve Satış İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balığın pullarını bir özel bıçakla kazımak veya derisini yüzerek; baş, kuyruk ve kanatları kesmek,

b) Havyar imali için gerekli yumurta keseleri gibi iç organları bir yana ayırarak bağırsak vs. yi temizlemek,

c) Kılçık bıçağıyla balığın kılçıklarını çıkarıp balığı keserek kotlet, fileminyon ve ızgaralık parçalar halinde hazırlamak,

d) Alabalık veya kılıç balığı gibi büyük balıklardan belirli büyüklük ve ağırlıkta parçalara ayırmak,

e) İyi kalitede olmayan balıkları kıyma haline getirip sosis ve benzerini yapmak,

f) Perakende satış mağazalarında balık ve balık mamulleri satmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Balık Temizleme İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Balık Temizleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Balık Temizleme İşçisi mesleğinin meslek kodu 7511.03 olarak belirlenmiştir



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