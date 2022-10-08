Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) görev tanımı nedir, Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) ne iş yapar, Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) Tanımı;

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Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşları

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.51

Meslek Adı :

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe kumaşın kırışmaması için hava ile şişirilerek balon haline getirilmesi ve bu şekilde kumaşa göre su veya yumuşatıcı ile yıkanması ve sıkılması işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyandıktan sonra tüp şeklindeki kumaşı kırışmasın diye hava ile şişirmek,

b) Balon haline gelen kumaşı silindirlere geçirmek,

c) Balon halindeki kumaşın makineyi kullanarak sıkılmasını sağlamak,

d) Balon halindeki kumaşın yumuşatıcı,silikon veya su konulan tekneye girmesini sağlamak,

e) Tekneden çıkan kumaşın hava ile şişirilmesini sağlamak ve yine silindirler arasından geçerek sıkılmasını sağlamak,

f) Sıkılan kumaşın taşıma arabalarına düzgün bir şekilde dökülmesini sağlamak,

g) Taşıma arabalarını kumaşın döküleceği kısma yerleştirmek,

h) Taşıma arabasını naylonla kaplamak,

i) Günlük olarak makinenin ve teknenin temizliğini yapmak,

j) Makinenin silindirlerini kontrol etmek,

k) Çalışma alanını düzenli ve temiz tutmak,

l) İşlem bitiminde kumaşı vardiya amirine veya top sarma bölümüne aktarmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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