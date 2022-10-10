Balyalama Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Balyalama Pres Operatörü görev tanımı nedir, Balyalama Pres Operatörü ne iş yapar, Balyalama Pres Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balyalama Pres Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balyalama Pres Operatörü Tanımı;

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Balyalama Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Balyalama Pres Operatörü Maaşları

Balyalama Pres Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Balyalama Pres Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balyalama Pres Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.04

Meslek Adı :

Balyalama Pres Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taşınmasını kolaylaştırmak üzere dağınık malzemeyi presleyip balya haline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Balya pres Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Preslenecek malzemeyi makineye koymak,

b) Makineyi çalıştırmak ve malzemenin preslenmesini sağlamak,

c) Bağlamada kullanacağı ipi, çemberi veya diğer malzemeyi balyanın etrafına geçirmek ve uçlarını kıvırmak sureti ile malzemeyi bağlamak,

d) Balyayı makineden çıkarmak,

e) Preslemeden önce malzemeyi tartmak,

f) Balyaları kaplamak üzere makine üzerine bez, kâğıt veya diğer malzemeleri yaymak,

g) El presi kullanarak balyalanma işlemini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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