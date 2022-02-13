Bankacılık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bankacılık Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bankacılık Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bankacılık Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bankacılık Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bankacılık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bankacılık Meslek Elemanı Maaşları

Bankacılık Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Bankacılık Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bankacılık Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.09

Meslek Adı :

Bankacılık Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bankacılık Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açmak, hesabı kapatmak,

b) Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapmak,

c) Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapmak,

d) İthalat ve ihracatla ilgili aracılık işlemlerini yapmak, e) Yabancı para alım satımı yapmak,

f) Emanet kabul işlemlerini yapmak,

g) Kredi isteklerini değerlendirmek,

h) Çek ve akreditif muameleleri yapmak,

i) Kambiyo işlemleri yapmak,

j) Kefalet ve teminat mektubu vermek,

k) Müşterilere kredi ve finans konularında danışmanlık yapmak,

l) İş adamlarına bankanın güvenini gösteren referans mektubu vermek,

m) Müşterilere seyahat çeki ve kredi kartı düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

n) Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, vergi, elektrik, su, doğalgaz faturalarının ve ev kirasının ödeme işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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