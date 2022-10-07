Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi görev tanımı nedir, Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi ne iş yapar, Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi Tanımı;

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Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi Maaşları

Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

8111.16

Meslek Adı :

Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sabit ve hareketli bantların kaydırılarak yeni aksına getirilmesi ve düzeltilmesi işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bant Kaydırıcı ve Tanzimcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen plan programa ve iş amirinden aldığı talimata göre işi incelemek,

b) Kaydırma işleriyle ilgili ön hazırlıkları yapmak,

c) Hazırlık kaydırma ve iş bitiminde kaydırma makaralarının iş makinasına takılıp ,sökülmesinde tamir bakım ekibine yardımcı olmak,

d) Hareketli ve sabit bantların verilen plana ve talimata uygun olarak kaydırılması ve yeni aksına getirilmesini sağlamak,

e) Kaydırma sırasında kuyruk ve tahrik tamburları ile tahrik istasyonlarının çektirilmesi, yeni aks üzerindeki yerine oturtularak ankraj çukurunun açılması, ayarlarlarını yapmak ve normal çalışma durumuna getirmek,

f) Kaydırma işlemi bittikten sonra çalışma aksından çıkmış olan şaseleri düzeltmek,

g) Çalışan bant yolu sisteminde konumları bozulan kuyruk tamburu, şase ve istasyonlarının konumlarını düzeltmek,

h) Kazıcıların ve dökücülerden çıkarılan şaşeleri yerlerine koymak, ayar ve testlerini yapmak, çalışmaya hazır hale getirmek,

i) Kaydırma işleminin her türlü doğa şartlarında, bant yoluna ve iş makinelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlamak,

j) Kaydırma işlemi sonunda, kontrol merkezi ile mutabakat sağlamak, test işlemlerini yapmak, aksaklıkları amirine bildirmek,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi maaşlarına ek olarak sizlerde Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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