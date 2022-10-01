Bant Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bant Kaynakçısı görev tanımı nedir, Bant Kaynakçısı ne iş yapar, Bant Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bant Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bant Kaynakçısı Tanımı;

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Bant Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bant Kaynakçısı Maaşları

Bant Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bant Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bant Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.21

Meslek Adı :

Bant Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kauçuk bantların yırtılan ve yıpranan yerlerinin onarılması, yüzeylerin kaplanarak yenilenmesi için soğuk veya vulkanize tekniğine uygun sıcak kaynak yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bant Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide her türlü şartlarda konveyörlere bant çekimlerinin yapılması için halatların dolaştırmak,

b) Sahada iskele, çadır, kaynak makinesi ve jenaratörün kurulması ,bantın çekilmesi yayılması,kesilmesi ve soyularak uçlarının açılması,halatların veya liflerin birleştirilip örülmesi,arasına gerekli maddelerin konulması veya sürülmesi , preslenerek vulkanize tekniğine uygun olarak kaynak işinin yapmak,

c) Küçük hasarları soğuk kaynakla gidermek,

d) İş süresince bandın hareket etmemesi için gerekli tedbirleri almak,

e) Vulkanize müddetince basınç, ısı ve diğer etkenleri sürekli izlemek,

f) Kaynak işinin bitiminden sonra presin, çadırın ve iskelenin sökülmesi, emniyet bağlantılarının çözülmesini sağlamak,

g) Bandın çalışmasına engel olabilecek her türlü araç-gereci uygun yere taşımak,

h) Arızalı veya kullanımdan arta kalan bantların tamburlara sarılmasını sağlamak,

i) Servise verilen bandın normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

j) Çalışan bant yolları ile ilgili bant hasarı ihbarı yapıldığında, hasarlı bandda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

k) Herhangi bir nedenle durdurulan tesislerdeki bantları kontrol etmek ve amirine bilgi vermek,

l) Ağır parçaların kaldırılıp, indirilmesi esnasında, sapan bağlama işlerinin yapılması, caraskal veya portal vinçlerinin kullanılmasını sağlamak,

m) Atölyeye getirilen her türlü bantdın tamiri, eklenmesi ve kaplanarak yenilenmesi işlerini yapmak,

n) Kauçuğu aşınmış tamburları tekniğine uygun şekilde kaplamak, o) Bant yenilemede, vulkanize presi için gerekli sıcak suyu temin eden kazanın bakımını yapmak ,

p) İş bitiminde tamir işlerinde kullanılan araçların bakım ve temizliğini yapmak,

q) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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