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Bant Şefi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bant Şefi (Tekstil) Bant üzerinde imalatla ilgili (dikiş, sprey vb.) işini takip edebilmek, bantta çalışan personeli organize etmek ve banttan çıkan işin kalite kontrolünü gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Bant Şefi (Tekstil) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Bant Şefi (Tekstil) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bant Şefi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bant Şefi (Tekstil) görev tanımı nedir, Bant Şefi (Tekstil) ne iş yapar, Bant Şefi (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bant Şefi (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bant Şefi (Tekstil) Tanımı;

Bant üzerinde imalatla ilgili (dikiş, sprey vb.) işini takip edebilmek, bantta çalışan personeli organize etmek ve banttan çıkan işin kalite kontrolünü gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bant Şefi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bant Şefi (Tekstil) Maaşları

Bant Şefi (Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.100 - TL’dir. En düşük Bant Şefi (Tekstil) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bant Şefi (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bant Şefi (Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bant Şefi (Tekstil) Ne İş Yapar?

Bant Şefi (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Ustabaşından günlük üretim programını almak,
b)    Çalışacak işi bandın başına getirerek işi banttaki işçilere dağıtmak,
c)    Yapılacak üretimde kullanılacak malzemeleri bant işçilerine dağıtmak,
d)    İş akışını takip etmek,
e)    Hatalı üretim olduğunda veya üretim ile ilgili sorun olduğunda bant işçilerine yardımcı olmak,
f)    Şeflik yaptığı bandın görevlerini ve yapılan işi iyi derecede bilmek,
g)    Yapılan üretimin kalitesinden ve işin hızından sorumlu olmak,
h)    Günlük üretim raporunu hazırlayarak ustabaşına teslim etmek,
i)    Bantta çalışan kişileri sevk ve idare etme  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Bant Şefi (Tekstil) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde

Meslek Grubu :

Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Bant Şefi (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bant Şefi (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 7533.08 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Bant Şefi (Tekstil) maaşlarına ek sizlerde Bant Şefi (Tekstil) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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