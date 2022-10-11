Bantçı - taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bantçı - taşocağı görev tanımı nedir, Bantçı - taşocağı ne iş yapar, Bantçı - taşocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bantçı - taşocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bantçı - taşocağı Tanımı;

__

Bantçı - taşocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bantçı - taşocağı Maaşları

Bantçı - taşocağı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Bantçı - taşocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bantçı - taşocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.14

Meslek Adı :

Bantçı - taşocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Bantçı - taşocağı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?