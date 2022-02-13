Barkodcu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Barkodcu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Barkodcu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Barkodcu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Barkodcu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Barkodcu Maaşı Ne Kadar? 2022 Barkodcu Maaşları

Barkodcu maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Barkodcu maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Barkodcu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.07

Meslek Adı :

Barkodcu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürün sistemindeki işleyişi takip etmek için; ürünün kim tarafından ne zaman yapıldığı, ürünün çeşidini, sayısını üretim içerisinde ve sonrasının belirlemek amacıyla kullanılan barkodları hazırlayan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Barkodcu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Barkodları çıkartılacak malların cinslerine göre ayrımlarını yapmak,

b) Barkodda olması gereken bilgileri ilgili birimlerden almak,

c) Gerekli maliyet hesaplamalarını yapmak,

d) Borkodda olması gereken verilerin giriş işlemlerini yapmak,

e) Barkodları çıkartmak,

f) Çıktı barkodları ilgili birime vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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