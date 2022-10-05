Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) görev tanımı nedir, Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) ne iş yapar, Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) Tanımı;

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Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) Maaşları

Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baş Perukçu (Sahne Stüdyo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.22

Meslek Adı :

Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sahne sanatlarında kullanılmak üzere, sentetik ve doğal saçları kullanarak; peruk, sakal-bıyık, kaş-kirpik, ilave saç, vb. imal eden, perukacıları sevk ve idare eden sorumlu kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Perukacı (Sahne ve Stüdyo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sahne perukacılarının görev dağılımını yapmak, b) Sahne perukacılarının yaptığı işleri kontrol etmek,

c) İşlerin planlanmasını ve en ekonomik şekilde yapılmasını sağlamak,

d) Araç, gereç ve ekipman ihtiyaçlarını belirlemek, temin etmek veya edilmesini sağlamak,

e) Genel tüketim malzemelerinin teminini sağlamak,

f) Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

g) Çalışılan alanın düzenli ve temiz olmasını sağlamak,

h) İş ile ilgili gerekli kayıtları tutmak,

i) Perukacılık mesleği ile ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek,

j) Perukacılık mesleği ile ilgili seminer, kurs vb. faaliyetlere katılmak,

k) Sahne perukacılarına yönelik hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlerde bulunmak,

l) Kostüm kreatörleri tarafından çizilen eskizlere göre sahnelenecek oyunda perukayı giyecek oyuncuların baş ölçülerini almak,

m) Oyuncuların baş ölçüsüne göre peruka kalıbı çıkarmak veya çıkarılanları kontrol etmek,

n) Peruka kalıbının üzerine peruka tülü germek,

o) Peruka tülüne teyel dikiş yapmak,

p) Peruka kalıbında çizilen şekle göre, peruka tülünü kesmek,

q) Peruka tülünün etrafını ekstrafor ile dikmek,

r) Peruka şablonunu, peruka kalıbına iğnelerle oturtmak,

s) Kostüm kreatörleri tarafından çizilen eskizlere göre, sahnelenecek oyunda sanatçının rol gereği kullanacağı peruk, sakal-bıyık, kaş-kirpik, postiş, ilave saç, vb. yapmak ve yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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