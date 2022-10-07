Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü ne iş yapar, Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü Tanımı;

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Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü Maaşları

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.01

Meslek Adı :

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pota ocağını hazırlayan,dökülen işleri temizleyen,alaşımları ergiten ve basınçlı döküm işlemlerini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörüişletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pota ocağını hazırlamak,

b) Alüminyum alaşımlarını ergitmek,

c) Dökülen işleri elle yüzeylerini temizleyip ek kısımlarını ayırmak ve gidermek,

d) Dökülen işleri makine ile yüzeylerini temizleyip ek kısımlarını ayırmak,

e) Pirinç alaşımları ergitmek,

f) Bronz alaşımları ergitmek,

g) Çinko ve magnezyum alaşımlarını ergitmek,

h) Kokil kalıp yapmak,

i) Basınçlı döküm yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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