Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni Maaşları

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5276,5_TL'dir. En düşük Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.18

Meslek Adı :

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Baskı öncesinde, çoğaltılacak metnin (kitap,dergi,broşür,vb.) yazım işlemlerini yaparak baskı orijinali hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metni yazmak ve imla hataları ile teknik hataları düzeltmek,

b) Mizanpajı yapılacak sayfaların ölçülerini almak ve mizanpaj yapmak (sayfa düzeni, satır boyu, satır aralığı, punto genişliği vb.),

c) Sayfayı kontrol edip prova çıktısını almak, kontrol edilmek üzere ilgili birime yada müşteriye göndermek,

d) İncelenmeden sonra metin üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmak (tashih) ve son inceleme için müşteriye iletmek,

e) Baskı için aydınger kağıda orijinal çıktının ters emisyonunu almak, montaja göndermek, f

) Neticelenen işleri arşivlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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