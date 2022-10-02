Baskı Varyantçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskı Varyantçısı görev tanımı nedir, Baskı Varyantçısı ne iş yapar, Baskı Varyantçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskı Varyantçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskı Varyantçısı Tanımı;

__

Baskı Varyantçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskı Varyantçısı Maaşları

Baskı Varyantçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baskı Varyantçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Varyantçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.57

Meslek Adı :

Baskı Varyantçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, yarı mamul, araç, gereç ve ekipman ile numune hazırlayan, sorumluluğundaki makineleri takip eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskı Varyantçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Üretim öncesi hazırlıkları yapmak,

b) Numune hazırlamak,

c) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek,

ç) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?