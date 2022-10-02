Baskı Varyantçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Baskı Varyantçısı Tanımı;
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Baskı Varyantçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskı Varyantçısı Maaşları
Baskı Varyantçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baskı Varyantçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Varyantçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7322.57
Meslek Adı :
Baskı Varyantçısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Basımcılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, yarı mamul, araç, gereç ve ekipman ile numune hazırlayan, sorumluluğundaki makineleri takip eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Baskı Varyantçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)Üretim öncesi hazırlıkları yapmak,
b) Numune hazırlamak,
c) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek,
ç) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Baskı Varyantçısı maaşlarına ek olarak sizlerde Baskı Varyantçısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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