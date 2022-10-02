Baskıcı (Kontrplak) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskıcı (Kontrplak) görev tanımı nedir, Baskıcı (Kontrplak) ne iş yapar, Baskıcı (Kontrplak) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskıcı (Kontrplak) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskıcı (Kontrplak) Tanımı;

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Baskıcı (Kontrplak) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskıcı (Kontrplak) Maaşları

Baskıcı (Kontrplak) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baskıcı (Kontrplak) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskıcı (Kontrplak) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.20

eslek Adı :

askıcı (Kontrplak)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seri halindeki gravür silindirleriyle boyanmış kontrplak veya benzeri plakalar üzerine renkli olarak çeşitli desenler basan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskıcı (Kontrplak) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskı merdanesi tavalarını temizlemek ve makineyi yağlamak,

b) Plaka kalınlığına göre baskı merdanelerini ayarlamak,

c) Konveyör geliş ve gidiş süratine göre plaka sürat ayarını yapmak,

d) Basılacak desene göre depoya renkli mürekkep koymak,

e) Şaltere basarak mürekkep devirdaim motorlarını çalıştırıp mürekkep musluğunu gereken ayarda açmak,

f) Silindirler üzerindeki fazla mürekkebi alan sıyırıcıları ayarlamak,

g) Makineyi çalıştırıp baskı işinin doğru olarak devamını temin etmek,

h) Baskı işi bitince makineyi durdurup baskı silindirlerini çıkarmak,

i) Sıyırıcı bıçakları taşa tutabilir ve bileyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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