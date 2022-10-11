Baskülcü - sokak Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskülcü - sokak görev tanımı nedir, Baskülcü - sokak ne iş yapar, Baskülcü - sokak olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskülcü - sokak mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskülcü - sokak Tanımı;

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Baskülcü - sokak Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskülcü - sokak Maaşları

Baskülcü - sokak maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Baskülcü - sokak maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskülcü - sokak iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9510.04

Meslek Adı :

Baskülcü - sokak

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskülcü - sokak, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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