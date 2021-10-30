Bayi Temsilcisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bayi Temsilcisi (Gıda) görev tanımı nedir, Bayi Temsilcisi (Gıda) ne iş yapar, Bayi Temsilcisi (Gıda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bayi Temsilcisi (Gıda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bayi Temsilcisi (Gıda) Tanımı;

Firmanın kendi mağazaları ile bağlı, mağazaları arasında koordinasyonu oluşturma, mağazaların firma standartlarında faaliyet göstermelerini sağlama, mağaza işletmeciliği sürecini takip ve kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bayi Temsilcisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bayi Temsilcisi (Gıda) Maaşları

Bayi Temsilcisi (Gıda) maaşı ortalama aylık 6.700 - TL’dir. En düşük Bayi Temsilcisi (Gıda) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bayi Temsilcisi (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bayi Temsilcisi (Gıda) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bayi Temsilcisi (Gıda) Ne İş Yapar?

Bayi Temsilcisi (Gıda), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:,

a) Bölgesinde bulunan mağazalara destek sağlamak,

b) Tüm mağaza satışlarının yükseltilmesi ve işletimin en iyi şekilde olabilmesi için tüm firma tecrübesini bayilere aktarmak,

c) Mağaza ziyaretleri yapmak,

d) Mağazalarda işlemleri takip, etmek, denetimler yapmak,

e) Firma mağazalarında uygulanan tüm kural ve prosedürlerin bağlı bayiliklerde de uygulanmasını sağlamak, uygulamaların takip ve kontrolünü yapmak,

f) Mevcut problemlerin çözümüne yardımcı olmak, işletmeciye rehberlik hizmeti vermek,

g) Mağazalarda, fire oranını azaltan önlemler alınmasını sağlamak,

h) Mağazaların iade işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

i) Mağazalar arasında koordinasyonu sağlamak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bayi Temsilcisi (Gıda) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Bayi Temsilcisi (Gıda) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bayi Temsilcisi (Gıda) mesleğinin meslek kodu 3322.08 olarak belirlenmiştir



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