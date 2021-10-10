Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni görev tanımı nedir, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ne iş yapar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Tanımı;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında oyun, hareket eğitimi, temel spor eğitimi, halkoyunları ve dans eğitimi etkinlikleri ile her yaş düzeyinde ve uzmanlaşma koşuluyla engellilerde Beden Eğitimi ve Spor programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulaması. faaliyetlerini yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Maaşları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni maaşı ortalama aylık 4.560 - TL’dir. En düşük Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ne İş Yapar?

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere beden eğitimi dersi vermek,

b) İnsanın fiziksel yapısı, fiziksel gelişim ve estetik spor dalları konularında açıklamalarda bulunmak,

c) Öğrencilerin fiziksel yapılarına uygun olarak spor dallarına ayırmak,

d) Müsabakalar tertiplemek,

e) Özel günlerde öğrenci gösterileri düzenlemek,

f) Öğrencileri kültür fizik ve diğer spor dallarında çalıştırarak sağlıklı bir fiziki yapı elde etmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni mesleğinin meslek kodu 2330.01 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni maaşlarına ek sizlerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?