Beden İşçisi (Temizlik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beden İşçisi (Temizlik) görev tanımı nedir, Beden İşçisi (Temizlik) ne iş yapar, Beden İşçisi (Temizlik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beden İşçisi (Temizlik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beden İşçisi (Temizlik) Tanımı;

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Beden İşçisi (Temizlik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Beden İşçisi (Temizlik) Maaşları

Beden İşçisi (Temizlik) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Beden İşçisi (Temizlik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beden İşçisi (Temizlik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9622.01

Meslek Adı :

Beden İşçisi (Temizlik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Düzensiz İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kol gücü ile kazma, kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beden İşçisi (Temizlik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kol gücü ile kazmak,

b) Kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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