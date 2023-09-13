Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonu ile ATV ekranlarında yerini alıyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban yer alıyor. Dizi kadrosunda bazı başarılı isimler veda ederken yeniler de dahil oluyor. 36. yeni sezon bölümü ile sevenleri karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?

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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?

ATV ekranlarında yeni sezonu başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve yeni oyuncu kadrosu dizi takipçileri tarafından merak konusu! Sezon finalinde Pelin Akil, Engin Benli ve Aslı Sevi gibi isimler oyuncu kadrosundan ayrılmıştı. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), İsmail Demirci (Cengiz Onbeşli).

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSUNDAN AYRILAN İSİMLER!

Diziye sezon finaliden veda eden isimler şöyle: Pelin Akil, Engin Benli (Tatavlalı), Aslı Sevi (Azade) olmuştu.

Dizinin sezon finali öncesinde de; Sahra Şaş (Azra Malek), Aslı Melisa Uzun (Melike Çınar), Eren Vurdem (Azamet Kurban), Erkan Sever (Orhan Temirol), Işıl Yücesoy (Gülendam Türk) ve Değer Soysal Alp (Canan Marna) veda etmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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