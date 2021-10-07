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Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Besleme İşçisi (Bisküvi) Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde tel kesme sisteminden geçerek bant üzerindeki gofret bloğu üzerindeki uygun olmayan dilimleri ıskartaya ayıran ve belirlinen standartlarda ambalaj makinasında ambalajlanmasını sağlayan kişidir.Besleme İşçisi (Bisküvi) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Besleme İşçisi (Bisküvi) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanları

Besleme İşçisi (Bisküvi) görev tanımı nedir, Besleme İşçisi (Bisküvi) ne iş yapar, Besleme İşçisi (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Besleme İşçisi (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Besleme İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde tel kesme sisteminden geçerek bant üzerindeki gofret bloğu üzerindeki uygun olmayan dilimleri ıskartaya ayıran ve belirlinen standartlarda ambalaj makinasında ambalajlanmasını sağlayan kişidir.

Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Besleme İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Besleme İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 3.350- TL’dir. En düşük Besleme İşçisi (Bisküvi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Besleme İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Besleme İşçisi (Bisküvi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Besleme İşçisi (Bisküvi) Ne İş Yapar?

Besleme İşçisi (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Gofret bloğunda ıskartaya ayrılan gofretleri ayırmak,
b)    Dilimlenmiş gofretleri bant üzerinden ambalaj makinasına beslemek,
c)    Soğutma tüneli ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,
d)    Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,
e)    Kendisinden sonraki beslemeciye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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Besleme İşçisi (Bisküvi) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Besleme İşçisi (Bisküvi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Besleme İşçisi (Bisküvi) mesleğinin meslek kodu 8183.05 olarak belirlenmiştir

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