Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü Maaşları

Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.02

Meslek Adı :

Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü, beton asfalt serme makinesini kullanarak, beton asfalt, mekanik stabilizasyon vb. malzemeleri istenilen kalınlık, eğim ve yüzeysel düzgünlükte serme, makinenin bakım ve kontrollerini yapma işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makinenin günlük bakım ve kontrollerini yapmak,

b) Konveyör paletlerini kontrol etmek,

c) Tabla ve hazneyi temizlemek,

d) Helezon yatakları ve gresörlükleri yağlamak,

e) Vibrasyonu ve çekici paletlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

f) Tabla altı ve bıçak ayarlarını yapmak, duyargaları takmak,

g) Beton asfalt/mekanik stabilazasyonu sermek,

h) Asfalt yükseklik eğim ayarlarını yapmak,

i) Asfaltın hazneye boşaltılmasını sağlamak,

j) Malzemeyi sermekasfalt sıcaklık derecesini ölçmek,

k) Serim sonrası işlemleri yapmak,

l) Makinenin periyodik bakım ve kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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