Beton Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Kaplama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Beton Kaplama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Beton Kaplama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Kaplama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Kaplama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Beton Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Kaplama Makinesi Operatörü Maaşları

Beton Kaplama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Beton Kaplama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Kaplama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.03

Meslek Adı :

Beton Kaplama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşa veya tamir halinde bulunan yollara beton karıştırıp döken motorlu bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Kaplama Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Motoru çalıştırmak,

b) Kaplama makinesini kullanacağı yere getirmek ve karıştırma tamburasını döndürmeye başlamak,

c) Tavayı indirmek ve malzemeyi ( çimento, kum, çakıl) almak,

d) Tavayı kaldırmak ve malzemeyi karıştırma kazanına boşaltmak,

e) Karıştırma kazanına belirli miktarda su almak,

f) Boşaltma şütünü açarak çimentoyu bir kovaya veya konveyör bandına boşaltmak,

g) Malzemeyi yol üzerine dökmek,

h) Betonun boşalmasını kolaylaştırmak için makineyi ileri geri yürütmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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